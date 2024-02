JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME RENCONTRES La Bernerie-en-Retz, vendredi 8 mars 2024.

Le 8 mars on célèbre la Journée internationale des droits des femmes



Cette anné le thème abordé : La femme et la mer

Regards de femmes.

Venez rencontrer des femmes du Pays de Retz qui vivent aux rythmes des marées et des métiers de la mer.

Sauveteuses en mer ou capitaine…Des algues aux parcs à huîtres sans oublier la pêche à pied…



Nous aurons la joie de faire connaissance (ou de rencontrer à nouveau) avec des femmes bien connues de nos côtes sur deux thèmes:

Les Algues :

Découverte, dégustation d’algues séchées et présentation de produits gourmands, avec Julie Hennenfent, cueilleuse d’algues de Echos Nature de La Plaine-sur-Mer.

L’Estran :

Rencontre avec Josette Collot de L’association des pêcheurs à pied de La Côte de Jade et des ostréicultrices de La Baie de Bourgneuf.

A 20h30 au Cinéma Jeanne D’Arc

Ciné-débat.

Projection du film Grand Marin de Dina Drukarova sorti, en 2023. Le film est inspiré du roman Le grand marin de Catherine Poulain, histoire autobiographique sur ses campagnes de pêche en Alaska.

Débat avec Camille Morantin, sauveteuse à la SNSM de Pornic et Solenne Hollier, matelot pont et en formation de capitaine 200 au Lycée Maritime Jacques Cassard de Nantes.





Evènements en partenariat avec Le Département de Loire-Atlantique et Le cinéma Jeanne D’Arc de La Bernerie-En-Retz.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 15:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

Bibliothèque Olympe de Gouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.labernerie@gmail.com

