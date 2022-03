JOURNÉE INTERNATIONALE DES ARCHIVES : HOMMAGE À ROBERT ET ALIDA DELASALLE Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Le 24 février 1942, Robert Delasalle est arrêté à Fécamp avec sa femme. Otage des Allemands, il sera fusillé au Mont Valérien le 21 septembre 1942. Alida sera déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943… Jeudi 9 Juin à 18h30

Salle Claude Santelli, Maison du Patrimoine, 10 rue des forts – 76400 FECAMP

Gratuit.

