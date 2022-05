JOURNÉE INTERNATIONALE DES ARCHIVES Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Alençon Orne Cinéma Le jeudi 09 juin 2022 Le 9 juin, les archives municipales participent à la Journée Internationale des Archives. Depuis sa création en 2008, la Journée Internationale des Archives a pour but de faire prendre conscience à l’opinion publique de l’importance des archives. Les archives municipales d’Alençon participent cette année et valorisent le patrimoine industriel, avec la diffusion du documentaire “Moulinex, du presse purée à la conquête du monde”, auquel le service a contribué. À cette occasion, rendez-vous, le 9 juin, pour une séance unique au Planet’Ciné à 19h, en présence du réalisateur Thierry Bellaiche et du producteur. Informations pratiques

Jeudi 9 juin à 19h

Séance unique au Planet’Ciné

