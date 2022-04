Journée internationale de visibilité lesbienne Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 26 avril 2022

de 18h00 à 21h00

gratuit Merci de vous munir d'un titre d'identité qui est susceptible de vous être demandé à l'entrée

Dans le cadre de la journée internationale de visibilité lesbienne, la Ville de Paris soutient les associations ARCL et CINEFFABLE pour vous proposer une exposition et une séance de projection. Le 26 avril est la journée internationale de visibilité lesbienne. Celle-ci a été créée en 1982 à Montréal. Cette journée permet d’aborder l’invisibilité des lesbiennes et de lutter contre la lesbophobie dans les différentes sphères de la société. A cette occasion, et pour la première année, la Ville de Paris soutient les associations ARCL et CINEFFABLE pour vous proposer un double évènement à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville le mardi 26 avril 2022 : -18h exposition proposée par ARCL Archives Recherches Cultures Lesbiennes -19h projection de courts-métrages proposée par CINEFFABLE, organisatrice du Festival International du Film Lesbien et Féministe de Paris. Votre participation ne pourra se faire que sur inscription* (préciser en objet du mail : Inscription JVL, puis en indiquer le nom et prénom de chacun.e des participant.e.s) à l’adresse suivante: ddct-egalite@paris.fr au plus tard le vendredi 22 avril 23 heures. *Le nombre de places est limité à 120 maximum Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://m.facebook.com/pg/Cineffable-101128133261457/posts/?ref=page_internal https://m.facebook.com/pg/Cineffable-101128133261457/posts/?ref=page_internal

©Julka and Julie – Gloria Stern

