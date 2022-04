JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTES CONTRE LES LGBTPHOBIES Le Dôme Talence Catégories d’évènement: Gironde

**Lectures théâtrales** À partir de la pièce « Come out » de la Cie Les Petites Secousses et de l’œuvre « Un jour, j’ai écrit un secret » co-écrite avec l’association Le Refuge. **Discussions – débats** Par la Cie Les Petites Secousses, avec la présence de l’association Le Girofard et de Michael Stambolis, sociologue et enseignant chercheur à l’Université Bordeaux Montaigne.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T23:00:00

