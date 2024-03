Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, lundi 4 mars 2024.

Du lundi 04 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

Tout public. gratuit

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour des Droits des femmes, la Mairie du 19e et ses partenaires vous proposent plusieurs évènements gratuits dans l’arrondissement. De nombreux rendez-vous pour apprendre, découvrir et échanger autour du combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

EXPOSITIONS

« Féminisme en couleurs »

Lundi 4 mars de 15h à 16hUne exposition qui capture des moments de luttes féministes à travers le monde.Centre social et culturel Riquet

53 rue Riquet

« Portrait de femmes extraordinaire »

Du jeudi 7 mars au jeudi 14 mars

Présentation d’une exposition sur les figures féminines qui ont marqué et changé le monde par leurs actions et leurs engagements.Centre Paris Anim’ Rébeval

36 rue Rébeval

« La Majoritée »

Vendredi 8 mars, de 10h à 22h

Réalisée avec et par les jeunes, l’exposition « La Majoritée » dresse le portrait d’une vingtaine de sportif.ves qui ont en commun, l’appartenance à une « minorité », des capacités physiques et mentales extraordinaires et une détermination sans faille à se réaliser, au gré des obstacles rencontrés pour y parvenir.Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle-Mercier

133-135 boulevard Sérurier

ATELIERS, RENCONTRES, PROJECTIONS & SPECTACLES

Petite bibliothèque de l’égalité

Du 1er mars au 31 marsEn partenariat avec la bibliothèque Jacqueline-Dreyfus-Weil, le Centre Paris Anim’ Clavel met à disposition une bibliothèque en libre-service.Centre Paris Anim’ Clavel

24 bis rue Clavel

POP MEUFS

Du 1er au 31 mars Festival des luttes féministes du Pavillon des Canaux

Programme complet en cliquant ici !Pavillon des Canaux – 39 quai de la Loire

Théâtre-Débat

Vendredi 1er mars, à partir de 17h

17h Le Réseau Violences Femmes 19eorganise un théâtre-débat, présenté par l’association « L’escale Solidarité Femmes ». Entrée gratuite. Garde d’enfants possible, dans la limité des places disponibles.Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

2/4 rue des Lilas

« Pendant ce temps, Simone Veille »

Lundi 4 mars, à partir de 19h15Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement, à la procréation médicalement assistée. Ponctuée par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates important. (Re)découverte de la quête pour l’égalité femmes gommes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour. Place gratuite pour les adultes et séniors sur inscription.Centre social et culturel Tanger

28 rue de Tanger

Atelier de causerie

Mardi 5 mars, de 15h à 17h

Tenue d’un atelier de causerie avec la compagnie de théâtre La Déferlante, qui mêle témoignages, discussions et théâtre pour réussir à prendre du recul sur les situations sexistes et comprendre comment y faire face.Centre social et culturel Tanger

28 rue de Tanger

Atelier Les Grands Curieux

Mercredi 6 mars, de 14h30 à 16h30

L’association Korhom propose un atelier des Grands Curieux spécial égalité filles-garçons, pour les enfants de 6 à 15 ans, dans l’aire de jeux des Orgues de Flandre. Sans Inscription. Informations auprès de Claire : 06 52 69 32 68.

Cinéballades

Jeudi 7 mars, à partir de 13h30 Cinéballade et visite guidée dans les rues de Paris sur le cinéma d’Agnès Varda dans les rues de la Capitale. L’occasion pour les participant.e.s de découvrir l’œuvre de cette artiste et d’aborder la question de son statut de femme, dans un milieu professionnel majoritairement masculin.Centre social et culturel Tanger

28 rue de Tanger

» Les femmes noires à Hollywood «

Vendredi 8 mars, de 14h à 17h

Conférence sur l’histoire des femmes noires à Hollywood, animée par Essimi Mévégué, journaliste critique de cinéma. Par le centre Paris Anim’ Curial en partenariat avec Africultures. Entrée libre sur réservation (collégien.ne.s/lycéen.ne.s).Centre Paris Anim’ Curial

16 rue Colette Magny

» Aretha Franklin- Respect «

Vendredi 8 mars, à 14h15



Projection du film « Aretha Franklin – Respect », suivi d’un buffet de gourmandises et d’un débat. Sur inscription auprès du Centre Social et Culturel Danube à assodanube@wanadoo.fr

Centre Social et Culturel Danube

49 bis rue du Général Brunet

Témoignages

Vendredi 8 mars, de 15h à 17hFemmes Entraide et Autonomie

Témoignages autour de parcours migratoires et de réussite dans le pays d’accueil. Avec Akila Hadjadj, autrice de « Vol au-dessus des Bidonvilles » ainsi que de deux autres témoignantes.

Centre social et culturel Riquet

53 rue Riquet

Projection » Les suffragettes «

Vendredi 8 mars, de 19h à 21h

Au début du 20e siècle, une organisation de femmes britanniques lutte pour obtenir le droit de vote, et se retrouve contrainte à opter pour la violence afin de faire entendre leurs revendications.

Par l’association Distributeur Swank.Centre Paris Anim’ Mathis

15 rue Mathis

Cinéclub Jeunesse sur la lutte pour les droits des femmes

Vendredi 8 mars, de 19h à 22h

Les jeunes du Cinéclub choisiront une programmation de films qui traitent des luttes pour l’égalité entre les femmes et les hommes, du féminisme et plus largement des droits des femmes.Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle-Mercier

133-135 boulevard Sérurier

Concert Scènes Ô Féminin

Vendredi 8 mars, de 19h30 à 22h30Assistez à ce concert 100% au féminin ! Entrée libre.Centre Paris Anim’ Curial

16 rue Colette Magny

Table ronde » Femmes en marge «

Samedi 9 mars, à 18h30

Lorsque l’on entend «femme», on imagine bien souvent une femme qui marche, une femme blanche, brune ou blonde, qui parle français ou anglais, en couple avec un homme et peut-être même qui a des enfants. Qu’en est-il de toutes les autres femmes ? Qu’elles soient noires, handicapées, lesbiennes, étrangères ou encore grosses, comment parlent-elles de féminisme ? En présence de Paula Anacaona (autrice, éditrice, traductrice), Chiara Kahn (journaliste et podcasteuse) et Lou Eve (autrice). Sur inscription au 01.40.35.96.46 ou que.claude.levi-strauss@paris.frBibliothèque Claude Lévi-Strauss

41 avenue de Flandre

Animations au Centre social Espace 19 Tanger

Samedi 9 mars, de 13h à 18h

Au Centre social Espace 19 Tanger (28 rue de Tanger), l’association Vagabond Vibes et ses partenaires :13h/ Repas participatif + Dégustation de spécialités d’ici et d’ailleurs. Z(Chacun apporte quelque chose à partager..)14h30/Projection – débat15h30/Table Ronde : « Quels leviers aujourd’hui pour l’émancipation de la femme ? ». Avec Ruth Cholet, Présidente de l’association parisienne Peace and Love.17h à 18h/Préparation de barquettes (la Maraude) à distribuer aux sans-abris.

Projection-débat » Elle l’a bien cherché «

Vendredi 22 mars, de 12h à 14h

Dépôt de plainte, examen médico-judiciaire, préparation des assises, le film documentaire de Laetitia Ohnona, » Elle l’a bien cherché « , plonge en immersion dans le long parcours judiciaire du viol en France, en suivant quatre victimes à différents stades de la procédure. Débat en présence de la réalisatrice Laetitia Ohnona.Mairie du 19e

5/7 place Armand Carrel

SPORT

Je joue en bas, spécial sport football au féminin

Vendredi 8 mars, de 17h à 20h

Animation en pied d’immeuble, dans les espaces verts de la résidence 239 rue de Belleville. Par Kapital Jeunesse Plus d’informations : kapital.jeunesse.asso@outlook.com

239 rue de Belleville

« Courons pour l’égalité ! »

Samedi 9 mars, 10hParc des Buttes-Chaumont

A l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, la Mairie du 19e et ses partenaires vous invitent à chausser vos baskets pour la 9e édition de la course pour l’égalité.

Cette année encore, 2 distances proposées : 4 et 8 kms et contrairement à l’année dernière, pas de distanciel ; que du présentiel dans le très chouette cadre du Parc des Buttes-Chaumont.

Inscriptions sur www.le-sportif.com

Plus d’informations : jean.unegaaliber@paris.fr

PERMANENCES

Point Femmes du 19e

Tous les lundis, de 9h30 à 12h

Mairie du 19e, 5/7 place Armand CarrelOrganisé par la Mairie du 19eet assuré par l’association Libres Terres des Femmes, le Point Femmes est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement destiné aux femmes victimes de violences conjugales et/ou violences intrafamiliales.Permanence gratuite sans rendez-vous

Retrouvez les lieux dans le programme de l’édition 2023

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/journee-internationale-des-droits-des-femmes-12954#expositions

