Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Mairie du 17e, 25 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 25 novembre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Tam et Cam une Cendrillon vietnamienne. Un conte merveilleux qui met en jeu avec fantaisie, les peurs, les révoltes, les contestations affectives et sociales et aussi les joies d’une femme, en quête de liberté. Un spectacle de l’association Calliope

Tam, brisure de riz, mène une vie tourmentée. Délaissée par son père, orpheline de mère, maltraitée par sa soeur Cam et sa belle-mère, Tam apprend au fur et à mesure des épreuves imposées par la société aux femmes, à marcher sur le chemin de sa réalisation. Elle tente une échappée vers le bonheur, épouse le roi du pays et oublie les jours sombres. Mais il ne suffit pas d’un homme, fut-il roi, pour être heureuse ! Elle sera vite rattrapée par la jalousie, la maltraitance. Elle succombera quatre fois aux affres de la cruauté, mais renaitra quatre fois de ses cendres, plus forte et expérimentée.

Mairie du 17e 16/20 rue des Batignolles 75017 Paris

Contact :

Association Calliope