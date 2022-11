Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Linxe, 25 novembre 2022, Linxe. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

2 Place de l’Église Salle de la mairie Linxe Landes Salle de la mairie 2 Place de l’Église

2022-11-25 – 2022-11-25

Salle de la mairie 2 Place de l’Église

Linxe

Landes Linxe Programme de la soirée :

– Présentation CIDFF

– Les violences conjugales

– La reconstruction après les violences

– Débat : questions/réponses avec les référents violences

Suivi d’un vin d’honneur.

Informations et inscriptions au 05 58 35 27 65. Programme de la soirée :

– Présentation CIDFF

– Les violences conjugales

– La reconstruction après les violences

– Débat : questions/réponses avec les référents violences

Suivi d’un vin d’honneur.

Informations et inscriptions au 05 58 35 27 65. +33 5 58 35 27 65 EFS CLN EFS CLN

Salle de la mairie 2 Place de l’Église Linxe

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Linxe Landes Salle de la mairie 2 Place de l'Église Ville Linxe lieuville Salle de la mairie 2 Place de l'Église Linxe Departement Landes

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe/

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Linxe 2022-11-25 was last modified: by Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Linxe Linxe 25 novembre 2022 2 Place de l'Église Salle de la mairie Linxe Landes Landes Linxe

Linxe Landes