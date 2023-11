Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à l’Hôtel Dieu de Paris Hôtel Dieu de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à l’Hôtel Dieu de Paris Hôtel Dieu de Paris Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit

Conférences – Rencontres avec les équipes de la Maison des Femmes et de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu de Paris Conférences –

Rencontres : Les

violences sexuelles / Rencontre avec les équipes de la Maison des Femmes de

l’Hôtel-Dieu et de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu Deux

conférences thématiques : –

Les violences sexuelles conjugales –

Les mécanismes psychiques des freins au

dépôt de plainte Rencontre et échanges

avec les professionnels de la Maison des Femmes de l’Hôtel-Dieu et de l’Unité

médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu de Paris 1 place du Parvis Notre Dame 75004 Paris Contact : https://www.aphp.fr/maison-des-femmes maisondesfemmes.hoteldieu@paris.fr

