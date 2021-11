Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes Lannion, 25 novembre 2021, Lannion.

Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes Espace Sainte Anne 2 rue Kerampont Lannion

2021-11-25 11:00:00 – 2021-11-25 22:00:00 Espace Sainte Anne 2 rue Kerampont

Lannion Côtes d’Armor

– Conférences sur « Violences intrafamiliales : les liens entre les acteurs du territoire»

– Atelier sur les cyberviolences

– Stands d’information

– Dédicaces « Arrête ton Cirque »

– Exposition de photographie

– Ciné débat (2 et 7 déc.)

– Stand Up « Orangez le monde »

+ une exposition à découvrir à l’Atelier des Ursulines : « Regards tissés » du 22 au 28 novembre

+33 2 96 37 99 10

