Journée Internationale de Lutte contre les LGBTphobies Catégorie d’Évènement: île de France

Journée Internationale de Lutte contre les LGBTphobies, 17 mai 2023, . Le mercredi 17 mai 2023

de 10h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Partout dans le monde, le 17 mai est une journée de sensibilisation et de prévention pour agir contre la violence sous toutes ses formes et en tous lieux (physique, psychologique, sexuelle, médicale, sociale, institutionnelle…) envers l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Cette journée milite pour l’information, l’éducation, la compréhension de la réalité LGBT par le biais d’événements diversifiés : défilés, manifestations, expositions, happenings conférences, échanges citoyens… Contact :

Joséphine Brueder / Ville de Paris

