Journée Internationale de l'Orgue Châlons-en-Champagne

Marne

Journée Internationale de l'Orgue Eglise Sainte-Thérèse 140 Avenue du Général Charles de Gaulle Châlons-en-Champagne

2022-05-08

Châlons-en-Champagne Marne Visite et démonstration de l’orgue de l’église Ste Thérèse. Organisé par les Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne. infoaocc51@gmail.com Eglise Sainte-Thérèse 140 Avenue du Général Charles de Gaulle Châlons-en-Champagne

Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Eglise Sainte-Thérèse 140 Avenue du Général Charles de Gaulle Ville Châlons-en-Champagne

