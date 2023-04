Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne : Projection CINEFFABLE Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne : Projection CINEFFABLE Hôtel de Ville, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité. Dans le cadre de la journée internationale de la visibilité lesbienne, Cineffable vous propose une sélection de courts métrages projetés lors du dernier festival international du film lesbien et féministe de Paris. La projection aura lieu le mercredi 26 avril à l’Hôtel de Ville de Paris. Entrée gratuite, réservation obligatoire. Cineffable est une association qui organise chaque année le festival international du film lesbien et féministe de Paris. L’année 2023 marque la 35e édition, pour plus de précisions, vous pouvez consulter leur site internet. Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/cineffable/evenements/journee-de-la-visibilite-lesbienne-projection-ville-de-paris contact@cineffable.fr

