Journée internationale de la visibilité lesbienne Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Journée internationale de la visibilité lesbienne Hôtel de Ville, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 16h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Paris est fière de célébrer à l’Hôtel de Ville la Journée de Visibilité Lesbienne le mercredi 26 avril 2023. Le 26 avril est la journée internationale de visibilité lesbienne. Celle-ci a été créée en 1982 à Montréal. Cette journée permet d’aborder l’invisibilité des lesbiennes et de lutter contre la lesbophobie dans les différentes sphères de la société. La Ville de Paris soutient trois associations qui nous proposent une programmation le mercredi 26 avril à l’Hôtel de Ville : 16h-17h à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville, Gouinement lundi, émission radio enregistrée sur Les lesbiennes dans la Ville

17h-18h30, salle Xavier Lacoste, MAG Jeunes Expressions lesbiennes, speed-meeting culturel

19h-21h, à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville, CINEFFABLE projections de 7 courts métrages (inscriptions en cliquant sur les liens hypertextes ci-dessus) Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact :

