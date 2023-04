Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne : émission de radio Gouinement Lundi Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne : émission de radio Gouinement Lundi Hôtel de Ville, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité. Dans le cadre de la Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne, GOUINEMENT LUNDI vous propose de venir assister à l’enregistrement de son émission de radio en public, le mercredi 26 avril 2023 à l’Hôtel de Ville de Paris. Fondée en 2015, Gouinement Lundi est une émission de radio associative dédié aux paroles féministes et des LBT (lesbiennes, bies et personnes trans), diffusée chaque 4ème lundi du mois sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM) et disponible sur toutes les plateformes de podcast en réécoute. Chaque émission est dédiée à une thématique particulière, sur laquelle interviennent des invité·es concerné·es par le sujet. Ces échanges sont ponctués de reportages, d’interviews, de chroniques et d’une sélection musicale. Cette émission sera enregistrée en présence de la sociologue Sarah Jean-Jacques et le collectif Assemblée féministe Paris-Banlieue. Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/les-ami-e-s-de-gouinement-lundi/evenements/emission-en-public-les-lesbiennes-dans-la-ville gouinementlundi@gmail.com

©Fiora GARENZI

