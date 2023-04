Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne : Atelier de speed-meeting créatif MAG Jeunes Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 26 avril 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit Nous vous remercions de vous munir de votre pièce d’identité. Dans le cadre de la Journée Internationale de la Visibilité Lesbienne, le MAG Jeunes vous propose un speed-meeting créatif le mercredi 26 avril à l’Hôtel de Ville de Paris. Le MAG Jeunes LGBT+ est une association de jeunes lesbiennes, gais, bi·e·s, trans, et +, âgé·e·s de 15 à 30 ans. Grâce aux sensibilisations en milieu scolaire, l’association milite pour vaincre le harcèlement scolaire et les LGBTphobies.

Des centres d'accueil à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand et des activités de convivialité sont proposées (sorties, pique-niques, soirées, voyages à l'étranger…), permettant aux jeunes gais, lesbiennes, bi·e·s, trans ou en questionnement de se rencontrer dans un esprit convivial pour sortir de leur isolement, discuter et partager leurs questions ou expériences.

