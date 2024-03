Journée Internationale de la Forêt Senonches, samedi 23 mars 2024.

Journée Internationale de la Forêt Senonches Eure-et-Loir

venez vivre la forêt à Senonches à l’occasion des Journées Internationales des Forêts ! Un week-end riche en animations et découverte projection documentaire, grimp’ arbre, exposition, sorties natures, visites libre et gratuite du musée, il y en aura pour tous les goûts alors n’hésitez pas !Familles

Possibilité de réserver en ligne l’activité grimp’ arbre via le planning en bas de page 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire tourisme@foretsduperche.fr

L’événement Journée Internationale de la Forêt Senonches a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU PERCHE