Journée internationale de la forêt : la forêt et le climat 2021-03-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-17 16:00:00 16:00:00 Le Bois Champagny le Haut

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise La forêt s’invite chez vous !

Jeu de piste en forêt sur le thème du changement climatique.

Inscription obligatoires, groupes limités à 6 personnes.

