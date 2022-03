[Journée internationale de la forêt – balade nature] Découverte de la forêt avec “La Petite Faune de Vézelay” Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Partons à la découverte des différentes essences forestières du Morvan et apprenons à les reconnaitre en l’absence de feuilles en utilisant les bourgeons, l’occasion également de partir à la recherche d’un arbre remarquable caché au milieu de la forêt…

RDV à 13h45, lieux de rdv donné à l’inscription –

En partenariat avec l’association “La Petite Faune de Vézelay”

Inscription : 06 07 75 42 99 , par mail : lapetitefaunedevezelay@gmail.com

Gratuit dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées.

