JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME Sarrebourg, 8 mars 2022, Sarrebourg. JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg

2022-03-08 11:30:00 11:30:00 – 2022-03-08 22:30:00 22:30:00 rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel

Sarrebourg Moselle Mardi 8 mars 2022, la femme sera à l’honneur au centre socioculturel de Sarrebourg ! Programme : à partir de 11h30 : repas en l’honneur des femmes (9€) – 17h/18h : atelier d’initiation au self-defense (gratuit) – 18h/19h : table ronde : si on parlait plaisir ? (gratuit) – A partir de 19h : repas festif – bowl party (10€) – A partir de 20h : concert solidaire (prix libre). Activités ouvertes à tous. Réservation souhaitée : 07 80 00 37 78 – referentefamilles@sarrebourg.eu referentefamilles@sarrebourg.eu +33 7 80 00 37 78 Libre de droits – Hanna Bussing pour Unsplash

rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Ville Sarrebourg lieuville rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME Sarrebourg 2022-03-08 was last modified: by JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME Sarrebourg Sarrebourg 8 mars 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle