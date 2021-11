Lille Espace des Acacias Lille, Nord Journée internationale contre les violences faites aux femmes – 25/11 Espace des Acacias Lille Catégories d’évènement: Lille

Le programme : 14h : Accueil – public adulte 14h30 : Présentation de l’exposition « Elles font l’art » autour de 6 femmes artistes majeures sur la scène artistique, mises à l’honneur parmi la collection de l’inventaire/ médiation par L’inventaire, artothèque 15h : Théâtre d’intervention : Comment accueillir la parole – par Oxygène – public adulte 15h et 16h : Ateliers de pratiques artistiques autour des nanas de Niki de Saint-Phalle 2X par L’inventaire, artothèque – public adulte 17h : Débat sur les stéréotypes de genre par le CIDFF – public adulte 17h-19h30 : Espaces lectures pour les plus jeunes – avec la bibliothèque 18h30 : Vernissage de l’exposition « Portraits de jeunes/ murs d’expression = lutte contre les stéréotypes et égalité filles garçons » par l’Espace Akado 19h : Spectacle de contes engagés par La Création Continue – public adulte 20h : Clôture L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité, Retrouvons nous tout au long de l’année autour de quelques grandes dates : 1/12 – Journée mondiale de lutte contre le Sida 9/12 – Journée de la laïcité 24/1 – Journée internationale du sport féminin 8/3 – Journée internationale des droits des femmes 17/5 – Journée internationale contre les LGBTQI phobies 28/5 – Journée internationale d’action pour la santé des femmes La commune d’Hellemmes et son CCAS s’engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes au côté de leurs partenaires et souhaitent passer cette journée du 25 novembre avec vous. Espace des Acacias Espace des Acacias Hellemmes Lille Hellemmes Nord

