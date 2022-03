JOURNEE INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES : VISITE ET RENCONTRE AU MUSEE Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu Isère La soirée débutera par une visite commentée du volet beaux-arts de l’exposition Artistes Plurielles puis se poursuivra dans la partie dédiée à l’art contemporain par la rencontre avec trois artistes exposées. musee@bourgoinjallieu.fr +33 4 74 28 19 74 Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

