Indre Nuret-le-Ferron Après un petit café d’accueil, départ pour une balade. Apéro et jeu d’interconnaissance puis repas partagé le midi. L’après-midi autour d’un temps d’échanges et de débats sur les problématiques liées aux déchets, temps de création, goûter, chansons et sketchs, temps de lecture en fin de journée. Journée sur le thème de la sobriété ouverte à tous. indre@mrjc.org +33 6 08 50 94 77 Nuret-le-Ferron

