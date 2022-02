Journée intergénérationnelle mère-enfats “Une femme, une rose” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Journée intergénérationnelle mère-enfats “Une femme, une rose” La Seyne-sur-Mer, 12 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Journée intergénérationnelle mère-enfats “Une femme, une rose” Association Maefe 498 avenue Jean Bartolini La Seyne-sur-Mer

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-12 18:00:00 18:00:00 Association Maefe 498 avenue Jean Bartolini

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Venez partager une journée intergénérationnelle mère-enfants avec au programme : détente et sophrologie, repas, beauté soins des mains, atelier créatif et remise de roses aux femmes. Association Maefe 498 avenue Jean Bartolini La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Association Maefe 498 avenue Jean Bartolini Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Association Maefe 498 avenue Jean Bartolini La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Journée intergénérationnelle mère-enfats “Une femme, une rose” La Seyne-sur-Mer 2022-03-12 was last modified: by Journée intergénérationnelle mère-enfats “Une femme, une rose” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 12 mars 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var