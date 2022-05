Journée “Inspiration Japon” Vieux-Moulin Vieux-Moulin Catégories d’évènement: Oise

Vieux-Moulin

Journée “Inspiration Japon” Vieux-Moulin, 8 mai 2022, Vieux-Moulin. Journée “Inspiration Japon” Vieux-Moulin

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 16:30:00

Vieux-Moulin Oise Vieux-Moulin 50 Jour de fête : nous fêtons avec vous le 5eme anniversaire des Bains de Forêt Musicaux ! Pour l’occasion, nous avons concocté un programme « INSPIRATION JAPON », hommage à l’origine nippone de la sylvothérapie (shinrin-yoku, littéralement « bain de forêt ») qui a inspiré nos Bains de Forêt Musicaux. En partenariat avec l’association franco-japonaise Shirakawa. Jour de fête : nous fêtons avec vous le 5eme anniversaire des Bains de Forêt Musicaux ! Pour l’occasion, nous avons concocté un programme « INSPIRATION JAPON », hommage à l’origine nippone de la sylvothérapie (shinrin-yoku, littéralement « bain de forêt ») qui a inspiré nos Bains de Forêt Musicaux. En partenariat avec l’association franco-japonaise Shirakawa. contact@festivaldesforets.fr +33 3 44 40 28 99 https://festivaldesforets.fr/evenement/journee-inspiration-japon/ Jour de fête : nous fêtons avec vous le 5eme anniversaire des Bains de Forêt Musicaux ! Pour l’occasion, nous avons concocté un programme « INSPIRATION JAPON », hommage à l’origine nippone de la sylvothérapie (shinrin-yoku, littéralement « bain de forêt ») qui a inspiré nos Bains de Forêt Musicaux. En partenariat avec l’association franco-japonaise Shirakawa. © B. Teissedre

Vieux-Moulin

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Vieux-Moulin Autres Lieu Vieux-Moulin Adresse Ville Vieux-Moulin lieuville Vieux-Moulin Departement Oise

Vieux-Moulin Vieux-Moulin Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-moulin/

Journée “Inspiration Japon” Vieux-Moulin 2022-05-08 was last modified: by Journée “Inspiration Japon” Vieux-Moulin Vieux-Moulin 8 mai 2022 Oise Vieux-Moulin

Vieux-Moulin Oise