Journée Innovation Mathématiques Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Journée Innovation Mathématiques Couvent des Jacobins, 26 avril 2022, Rennes. Journée Innovation Mathématiques

Couvent des Jacobins, le mardi 26 avril à 09:00

La Journée Innovation et Mathématiques est un salon professionnel dont le but est de faire se rencontrer les entreprises et les compétences mathématiques du Grand-Ouest. Environ 300 participants sont attendus au Couvent des Jacobins : ✴ 250 entreprises TPE-PME-ETI, avec toujours un ancrage local dans le Grand-Ouest. ✴ 20 «exposants» : les laboratoires de recherche de l’agence LEBESGUE, des entreprises PREMIUM, des start-up. [Site de l’événement](https://www.journee-innovation-et-mathematiques.com/presentation/) Venez découvrir les formidables leviers de l’innovation mathématique Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Rennes Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Couvent des Jacobins Ville Rennes lieuville Couvent des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Couvent des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Journée Innovation Mathématiques Couvent des Jacobins 2022-04-26 was last modified: by Journée Innovation Mathématiques Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins 26 avril 2022 couvent des jacobins Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine