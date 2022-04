Journée Innovation et Mathématiques Couvent des Jacobins, 26 avril 2022, Rennes.

Journée Innovation et Mathématiques

Couvent des Jacobins, le mardi 26 avril à 10:00

L'[Agence Lebesgue](https://agence.lebesgue.fr/) et [le Temps des sciences](https://letempsdessciences.fr) organisent le mardi 26 avril : la Journée Innovation et Mathématiques au Couvent des Jacobins à Rennes. Ce salon proposera aux entreprises de découvrir le potentiel d’innovation mathématique en Bretagne et Pays de la Loire sur des domaines tels l’énergie, le climat, la finance – assurance, le BTP et génie civil, le numérique, les réseaux et télécom, l’agriculture et l’agroalimentaire, la mobilité, le transport… L’objectif est de permettre aux entreprises de rencontrer et d’échanger directement avec les chercheurs du Centre Henri Lebesgue (regroupant les laboratoires de maths de Nantes, Angers, Brest, Vannes et Rennes) en s’appuyant sur des projets réalisés avec des entreprises et via les témoignages d’entreprises ayant eu recours à la recherche académique. L’entrée est libre et gratuite à l’ensemble du salon de 10h à 17h, sans restauration sur place.

Entrée libre et gratuite

Ce salon proposera aux entreprises de découvrir le potentiel d’innovation mathématique en Bretagne et Pays de la Loire dans différents domaines.

Couvent des Jacobins 20 place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T17:00:00