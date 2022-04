Journée Innovation et Mathématiques Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journée Innovation et Mathématiques Couvent des Jacobins, 26 avril 2022, Rennes. Journée Innovation et Mathématiques

Couvent des Jacobins, le mardi 26 avril à 10:00

Voulant sensibiliser les entreprises à l’innovation mathématique, ce salon a pour objectif de faire se rencontrer les TPE-PME-ETI et les compétences mathématiques du Grand-Ouest. Le forum se divise en 3 pôles : * les secteurs d’activité (énergie, climat, environnement, BTP, génie civil, santé, agriculture et agroalimentaire, industries) ; * les technologies-clés ; * les fonctions et valeurs pour l’entreprise (réduction des coûts et optimisation de la conception et production). Avec environ 300 participants attendus, dont 250 entreprises, l’évènement s’organise en deux temps : un espace forum regroupant les stands des intervenants (20 “exposants”) et un espace conférence avec plusieurs interventions de 10 à 15 minutes au cours de la journée. Seront représentés les établissements UNIR, la Fondation Rennes 1, l’Institut de recherche mathématique de Rennes (IRMAR), l’Université de Nantes ainsi que le laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique (LMBA), le laboratoire de mathématiques Jean Leray (LMJL), le laboratoire angevin de recherches mathématiques (LAREMA), le laboratoire Mandeau de mathématiques (LMM).

Entrée libre et gratuite

L’association Le Temps des Sciences et l’Agence LEBESGUE organisent un salon professionnel pour sensibiliser les entreprises à l’importance des mathématiques. Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

