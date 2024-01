Journée Initiatives Pédagogiques JIP 2024 A vos agendas ! Site Henri Moissan Orsay, mercredi 27 mars 2024.

Journée Initiatives Pédagogiques JIP 2024 A vos agendas ! La JIP 2024 organisée par l’Université Paris-Saclay se tiendra le mercredi 27 mars 2024.

Notre thème Intégrer la diversité des apprenants dans le design des enseignements. Pourquoi ? Comment ? Mercredi 27 mars, 09h00 Site Henri Moissan Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

Emmanuel Sylvestre, Responsable du Centre de soutien à l’enseignement (CSE) et Chercheur senior à l’observatoire de l’éducation et de la formation, UNIL (Lausanne, Suisse) est notre expert invité.

Comme chaque année cette 9ème édition contribuera à valoriser et diffuser des pratiques enseignantes, et constituera un espace convivial d’échanges et de réflexions inter-établissements autour des pratiques pédagogiques.

Cette journée, qui se déroulera sur le nouveau site Henri Moissan du pôle Biologie – Pharmacie Chimie, s’adresse la communauté concernée par la pédagogie enseignants, enseignants-chercheurs de toutes disciplines, novices ou confirmés, ingénieurs et conseillers pédagogiques, responsables de formation, doctorants, étudiants …

Suite à ce temps de découverte, de réflexion et de rencontres avec les collègues chacun aura pu nourrir sa pratique et repartira avec de nouvelles idées.

Nous vous communiquerons prochainement les informations détaillées sur le programme et les inscriptions,

Le comité d’organisation de la JIP2024.

https://www.universite-paris-saclay.fr/jip2024

Site Henri Moissan 17 Av. des Sciences, 91400 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/jip2024 »}]

Enseignement Initiatives pédagogiques