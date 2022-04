Journée initiation pêche pour les jeunes Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër Finistère Scaër Les jeunes Scaërois de moins de 16 ans pourront se retrouver (sous la responsabilité des parents) en pleine nature, sur les rives d’un charmant plan d’eau. Un concours et des lots à gagner sont prévus.

Les enfants pourront pêcher chacun quatre poissons, ils seront ensuite relâchés.

+33 6 52 37 42 37

Pour accéder au plan d'eau : en bas de la descente de Pont-Lédan prendre la direction Créménet à droite et suivre les indications.

