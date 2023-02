Journée information « Le risque tique » Communauté de communes, 15 mars 2023, Bénéjacq Bénéjacq.

Journée information « Le risque tique »

2023-03-15 10:00:00 – 2023-03-15 16:00:00

EUR 0 0 Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’Espace de Vie Sociale de la Communauté de communes du Pays de Nay organise en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement en Béarn – CPIE, une journée d’informations sur « LE RISQUE TIQUES »

Programme :

10h-12h : Conférence et échanges sur « Le risque lié aux tiques, habitats et adaptations des tiques au climat et aux activités humaines »

Intervention -visio de Mme Chalvet-Monfray (professeur en biostatistique et épidémiologie au Campus vétérinaire de Lyon)

Lieu : Communauté de communes du Pays de Nay

12h-13h30 : repas libre (prévoir son pique-nique)

13h30-16h : Sortie terrain d’observation et de prévention le long de la voie verte au bord du gave animée par Valérian de l’Association des accompagnateurs en montagne (RDV à 13h30 sur le parking devant l’office de tourisme Place du 8 Mai 1945 à Nay)

+33 5 59 36 28 98 Service de vie sociale de la CCPN

©CPIE Béarn

