Poussez la porte et immergez-vous dans l’histoire et les multiples facettes du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes

A la croisée des chemins entre l’Alsace et la Lorraine, le Col de la Schlucht est un lieu emblématique, niché au cœur d’une somptueuse nature, dont les travaux de rénovation ont permis la création d’un nouvel espace permettant de retracer son histoire.

Destiné à un public familial mais aussi à des connaisseurs de l’environnement et de l’histoire, l’Espace de découverte Schlucht 1139 permet de (re)découvrir le Col : l’ouverture de la route, le temps des conflits, le développement du tourisme de montagne, ou encore son environnement naturel exceptionnel, à travers la présentation d’espèces animales et végétales présentes sur le massif des Vosges.

5 mini-conférences accessibles à tous :

14 h 00 : La Grande Guerre

14 h 30 : Le Col de la Schlucht, témoin de l’évolution architecturale au XXe siècle

15 h 00 : Un environnement naturel d’exception

15 h 30 : Le développement d’un tourisme de montagne

16 h 00 : Mythes et légendes des Hauts

Sur inscription sur place ou en ligne : www.tourisme.vosges.fr.

http://www.tourismevosges.fr/

