Plaine Images, le jeudi 7 avril à 14:00

Envie d’intégrer une école de code, innovante et de vous former à un métier d’avenir ? ? Passez la journée en immersion avec nos étudiants le 7 avril ? sur notre campus Lillois À partir de 14h : immersion avec les étudiants Brief sur le processus d’admission 16h assistez à la session de debrief des projets de la journée 17h Fireside chat : conférence d’une entreprise 18h suivi d’un Afterwork pour ceux qui souhaitent prolonger

Gratuit

2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00

