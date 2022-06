Journée hommage à Molière Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne Le programme : 18h 30 : Florilège de scènes de Molière et impromptus musicaux

Les élèves des différents établissements avec lesquels la compagnie a travaillé tout au long de l’année (Les lycée St Etienne et Janot, Le collège Montpezat) joueront un florilège de petites scènes de Molière choisies dans les jardins de l’Orangerie du Musée de Sens. 20h : Concert de musique baroque

La formation adulte de la classe de Sylvie Jean Maire du Conservatoire du Grand Sénonais jouera des airs baroques de l’époque de Molière dans les jardins de l’Orangerie. 21h : Dom Juan de Molière

Création par la compagnie Antre de Rêves, avec la participation de l’orchestre de chambre Les Verseaux du Loing ainsi que les élèves de danse de Dana Barbara du Conservatoire du Grand Sénonais dans la cour du palais synodal. Rendez-vous devant la cathédrale à partir de 20h50. Entrée libre et gratuite

Durée : 1h45

