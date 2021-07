Ribemont Ribemont Aisne, Ribemont Journée hommage à Michel Potelet Ribemont Ribemont Catégories d’évènement: Aisne

Ribemont

Journée hommage à Michel Potelet Ribemont, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Ribemont. Journée hommage à Michel Potelet 2021-09-04 09:30:00 – 2021-09-04 19:00:00

Ribemont Aisne Ribemont Le samedi 4 septembre 2021, une grande journée hommage à Michel Potelet est organisée au stade de Ribemont.

Du foot, du foot, du foot ! Au programme :

Dès 9h30 : Plateaux U6/U7 U8/U9 & U10/U11

12h30 : Déjeuner

14h : Instant hommage

14h30 : Majorettes avec les Magnolias !

15h : Zumba et FitFoot avec le Rib’n’Moov

16h : Match de football : les élus locaux vs les proches de Michel Potelet

18h : Pot de l’amitié de la ville de Ribemont Buvette et restauration sur place. Le samedi 4 septembre 2021, une grande journée hommage à Michel Potelet est organisée au stade de Ribemont.

Du foot, du foot, du foot ! Au programme :

Dès 9h30 : Plateaux U6/U7 U8/U9 & U10/U11

12h30 : Déjeuner

14h : Instant hommage

14h30 : Majorettes avec les Magnolias !

15h : Zumba et FitFoot avec le Rib’n’Moov

16h : Match de football : les élus locaux vs les proches de Michel Potelet

18h : Pot de l’amitié de la ville de Ribemont Buvette et restauration sur place. ribemont@wanadoo.fr +33 3 23 63 71 30 Le samedi 4 septembre 2021, une grande journée hommage à Michel Potelet est organisée au stade de Ribemont.

Du foot, du foot, du foot ! Au programme :

Dès 9h30 : Plateaux U6/U7 U8/U9 & U10/U11

12h30 : Déjeuner

14h : Instant hommage

14h30 : Majorettes avec les Magnolias !

15h : Zumba et FitFoot avec le Rib’n’Moov

16h : Match de football : les élus locaux vs les proches de Michel Potelet

18h : Pot de l’amitié de la ville de Ribemont Buvette et restauration sur place. Commune de Ribemont dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ribemont Autres Lieu Ribemont Adresse Ville Ribemont lieuville 49.79855#3.46284