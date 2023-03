JOURNÉE HOLA HABOBO AMITIÉ TOGO La Vôge-les-Bains Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains

JOURNÉE HOLA HABOBO AMITIÉ TOGO, 26 mars 2023, La Vôge-les-Bains

2023-03-26 13:30:00

Vosges A l’occasion de son assemblée générale Hola Habobo amitié Togo un tournoi d’awalé (inscription: 5€ avec une boisson offerte) et une tombola.

Buvette, vente de pâtisseries maison

Places limités, inscription et réservation auprès de : chaudyjacques@outlook.fr chaudyjacques@outlook.fr La Vôge-les-Bains

