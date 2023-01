Journée Harly Geeks and Games Harly Harly Harly Catégories d’Évènement: Aisne

Harly

Journée Harly Geeks and Games Harly, 19 mars 2023, Harly Harly. Journée Harly Geeks and Games 252 rue Quentin de La Tour Harly Aisne

2023-03-19 10:00:00 – 2023-03-19 18:00:00 Harly

Aisne Harly Le comité des fêtes d’Harly organise une journée “Harly Geeks and Games” le dimanche 19 mars de 10h à 18h à la salle Léo Lagrange.

Au programme : jeux-vidéos, cosplays, artisans et créateurs, jeux de rôle, jeux de société, impression 3d, maquillage enfants…

Entrée gratuite.

Buvette et restauration sur place. Le comité des fêtes d’Harly organise une journée “Harly Geeks and Games” le dimanche 19 mars de 10h à 18h à la salle Léo Lagrange.

Au programme : jeux-vidéos, cosplays, artisans et créateurs, jeux de rôle, jeux de société, impression 3d, maquillage enfants…

Entrée gratuite.

Buvette et restauration sur place. comitedesfetesharly02100@gmail.com https://harly-en-fete.jimdo.com/ Harly

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Harly Autres Lieu Harly Adresse 252 rue Quentin de La Tour Harly Aisne Ville Harly Harly lieuville Harly Departement Aisne

Harly Harly Harly Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harly-harly/

Journée Harly Geeks and Games Harly 2023-03-19 was last modified: by Journée Harly Geeks and Games Harly Harly 19 mars 2023 252 rue Quentin de la Tour Harly Aisne Aisne Harly Harly Aisne

Harly Harly Aisne