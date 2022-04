Journée Handivalide Mézin, 30 avril 2022, Mézin.

Journée Handivalide Salle polyvalente Louis Barranger Rue Casimir Laffitte Mézin

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 Salle polyvalente Louis Barranger Rue Casimir Laffitte

Mézin Lot-et-Garonne

Journée de partage et de découverte des arts énergétiques et martiaux chinois ouverte à tous, personnes en situation de handicap et personnes valides.

+33 6 50 33 47 70

Taichi en Albret

