Le samedi 18 juin 2022

de 10h00 à 22h00

. gratuit Journée d’initiation à la pratique handisportive et de sensibilisation au handicap (basket fauteuil, cecifoot, goalball,,showdown, plongée, etc). Des stands de sensibilisation seront, également organisés (parcours fauteuil, parcours canne).

Mois parisien du handicap 2022 : nouvelle édition de la journée handisport du 18ème arrondissement !
Gymnase Bertrand Dauvin
14 rue René Binet
75018 Paris

