Journée halloween Pontonx-sur-l’Adour, 29 octobre 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

Journée halloween

Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l'Adour

2022-10-29 15:00:00 – 2022-10-29 16:45:00

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour

Landes

Pontonx-sur-l’Adour

Pour cette journée Halloween on vous propose une séance à partir de 6 ans mais les plus grands vont apprécier aussi ce joli conte adapté du livre « Poupelle et la ville sans ciel »

C’est notre coup de cœur de ces vacances

La séance sera suivie d’un goûter et vous pourrez repartir avec un petit cadeau

+33 6 28 21 74 89

pontonx

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour

