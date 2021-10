Journée “Halloween” Plouescat, 27 octobre 2021, Plouescat.

Journée “Halloween” 2021-10-27 10:30:00 – 2021-10-27 18:00:00 Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin

Plouescat Finistère

10h30 : Racontines spéciales “Monstres gentils et sorcières patibulaires…”.

14h30 -18h : soupe party!! Atelier soupe au lokal pour les parents, enfants et dégustation commune à la fin de la journée! Organisé par la médiathèque et le LOKAL. Entrée libre inscription obligatoire auprès de la médiathèque ou du lokal.

