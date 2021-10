Roques Place Jean Jaurès - Roques Haute-Garonne, Roques JOURNEE HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE Place Jean Jaurès – Roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

JOURNEE HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE Place Jean Jaurès – Roques, 31 octobre 2021, Roques. JOURNEE HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE

Place Jean Jaurès – Roques, le dimanche 31 octobre à 15:00

Chers Roquois, nous aurons le plaisir de remettre à vos enfants de jolies surprises pour Halloween donc passez à notre bureau derrière les jeux de Roques à côté des terrains de pétanques pour les récupérer. Nous serons présents de 15h à 18h. Nous vous attendons nombreux! Merci de nous indiquer par mail votre nom et le nb d’enfants à [comite.roques@free.fr](mailto:comite.roques@free.fr) A très vite!!!

entree libre

distribution de cadeaux pour les enfants roquois Place Jean Jaurès – Roques Place Jean Jaurès 31120 ROQUES Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Place Jean Jaurès - Roques Adresse Place Jean Jaurès 31120 ROQUES Ville Roques lieuville Place Jean Jaurès - Roques Roques