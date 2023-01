Journée Gym Form’ et Multirythmie à Saint-Genies Saint-Geniès Saint-Geniès OT du pays de Fénelon Saint-Geniès Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Geniès

Journée Gym Form’ et Multirythmie à Saint-Genies Saint-Geniès, 22 janvier 2023, Saint-Geniès OT du pays de Fénelon Saint-Geniès. Journée Gym Form’ et Multirythmie à Saint-Genies SALLE ABBÉ DELPRAT Saint-Geniès Dordogne

2023-01-22 09:30:00 – 2023-01-22 16:00:00 Saint-Geniès

Dordogne Saint-Geniès Dordogne EUR Journée « Gym form’ multirythmie » organisée par le Comité régional Nouvelle Aquitaine FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) dans le cadre de la promotion du sport santé, le dimanche 22 janvier à la salle Abbé Robert Delprat à Saint-Geniès, à partir de 9h30 jusqu’à 16h. GRATUIT, ouvert à tous et à tous niveaux de pratique, pour les adultes et adolescents à partir de 12 ans. Au programme de la journée :

– 9h30 : Accueil café / 10h : Gym form' / 11h : Multirythmie / 12h-14h : pique-nique (amené par les participants) / 14h : diététique / 15h : pilates / 16h : échanges et retours sur la journée
Possibilité d'inscriptions à la journée complète ou uniquement à l'atelier ou aux ateliers qui vous intéressent
Penser à apporter une bouteille d'eau et à venir en tenue de sport

9h30 : Accueil café

10h : Gym form’

11h : Multirythmie

12h-14h : pique-nique (amené par les participants)

14h : diététique

15h : pilates

16h : échanges et retours sur la journée Comité régional Nouvelle Aquitaine FSCF

