Journée Guinguette Maison de la polyculture, 12 septembre 2021, Ormes.

Pour cette journée, la Maison de la Polyculture ouvre ses portes pour un moment festif et convivial. Au programme ? Dès 12h, vous avez accès au jardin du musée, appoartez votre pique-nique et profitez du four à pain pour cuire vos tartes, pizza …et isntallez vous pour votre repas. A 15h, le musée acceuille Karen Chaminaud et Fred Pezet pour le concert : La Ptite Boutique Quand la chanson française s’encanaille avec le bal folk musette, Fernandel et Bourvil vous invitent à danser le tango, Frehel s’acoquine avec la scottiche, Bobby Lapointe et le grand Jacques Brel entonnent une bourrée juste avant que Brassens et Trenet ne vous entraînent dans une folle tarentelle. Entre danses à chanter et chansons à danser, la Petite Boutique, c’est une véritable guinguette ré-en-chantée !

Entrée libre, reservation obligatoire, présentation du Pass Sanitaire obligatoire

Maison de la polyculture 19 Rue des Chabasses – Ormes Ormes Loiret



2021-09-12T12:00:00 2021-09-12T17:00:00