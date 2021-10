Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris île de France, Paris JOURNÉE GREIF Conservatoire à rayonnement régional de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JOURNÉE GREIF Conservatoire à rayonnement régional de Paris, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 10h à 21h

gratuit

Atelier, visite, projection et concert ! Samedi 2 octobre Salle Gabriel Fauré 14h-16h « Le langage musical d’Olivier Greif : obsessions, citations, formes » Atelier par Benoît Menut, compositeur Hall du CRR 16h- 16h45 Exposition “Etienne Yver et la musique”, artiste-peintre, ami d’Olivier Greif du 29 septembre au 15 octobre. Visite en présence de l’artiste Auditorium Marcel Landowski 17h-18h30 Projection de « Nuits, démêlées », film documentaire (59’) sur Olivier Greif d’ABB reportages, présenté par Anne Bramard-Blagny, la réalisatrice Auditorium Marcel Landowski 19h-20h30 Concert événement Chants de l’âme (extraits), par Myrianne Fleur (soprano) et Liam Dugelay (piano) Quintette « A Tale of the World » par le Quintette Syntonia (Création parisienne) Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret

11bis Rue de Vézelay, 75008 Paris 10h-12h Visite de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (anciennement Médiathèque musicale Mahler) et présentation du nouveau fonds Olivier Greif par Anne-Élise Thouvenin Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires. Passe sanitaire obligatoire Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires. Passe sanitaire obligatoire Événements -> Autre événement Conservatoire à rayonnement régional de Paris 14, rue de Madrid Paris 75008 Contact :Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 01 44 70 64 00 https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr Événements -> Autre événement

Date complète :

2021-10-02T10:00:00+02:00_2021-10-02T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris Adresse 14, rue de Madrid Ville Paris lieuville Conservatoire à rayonnement régional de Paris Paris