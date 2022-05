Journée gourmande et festive portes ouvertes à L’Escargot sur Loire La Chapelle-Montlinard La Chapelle-Montlinard Catégories d’évènement: Cher

La Chapelle-Montlinard Cher La Chapelle-Montlinard Les Portes Ouvertes sont un des moments importants pour la ferme. Cette année au programme :

– visite de la ferme à 10h30, 11h30, 15h30 et 16h30

– Dégustation repas escargots toute la journée.

– Vente des produits de la ferme : escargots surgelés ou en bocaux (N’oubliez pas votre sac isotherme).

– Vente des produits locaux : vin côte de la Charité, jus de pomme de la chapelle. Cette année 2 invités :

La Ferme des Tannières et ses petits animaux

et

L’association avicole du haut Berry avec ses lapins, poules de race et pigeons. Pour les gourmands, des menus découverte vous seront proposés à déguster sur place. Vous pourrez également en profiter pour acheter les produits de LA FERME contact@lescargotsurloire.fr +33 6 50 64 66 18 http://www.lescargotsurloire.fr/ Les Portes Ouvertes sont un des moments importants pour la ferme. Cette année au programme :

