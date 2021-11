Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journée Gourmande de la Truffe Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journée Gourmande de la Truffe Romans-sur-Isère, 18 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Journée Gourmande de la Truffe Romans-sur-Isère

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-18 21:00:00 21:00:00

Romans-sur-Isère Drôme Venez retrouver vos restaurateurs et bars de la place Maurice-Faure qui vous préparent de belles surprises culinaires !



Venez les déguster ! Retrouvez également des stands de truffes et produits festifs ! truffes.dromedescollines@orange.fr +33 6 47 70 83 84 http://truffes-dromedescollines.fr/ Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère