JOURNEE « GERARD BERTRAND » AVEC DJ Pornic, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Pornic.

Plage de la Noëveillard Bar le Bahia

Pornic Loire-Atlantique

Qu’est-ce que c’est que cette journée ?

Avant tout, Gérard Bertrand est le créateur du groupe du même nom. Vigneron du Languedoc et du Roussillon, propriétaire de 16 Châteaux, domaines de vin et de Grand vin. Plus qu’un vigneron, le groupe lance la viticulture engagée pour un futur meilleur mené par son fondateur. Avec les crus référents en biodynamie du Languedoc, nous créons des grands vins empreints de toutes les nuances de leur terroir. Reconnu pour son grand talent d’assembleur autant que pour son audace et sa créativité, il s’emploie, avec ses équipes, à faire rayonner les vins du sud de la France dans le monde entier.

Cette journée vous fera découvrir ces vins d’exception tout en gardant une ambiance conviviale grâce au DJ Lucas.

La journée « Gerard Bertrand » arrive au bar le Bahia à partir de 12h le jeudi 8 juillet.

+33 2 40 82 52 78

