Journée Gemmothérapie et reconnaissance des bourgeons Saint-Pierre-de-Côle, dimanche 31 mars 2024.

Journée Gemmothérapie et reconnaissance des bourgeons Saint-Pierre-de-Côle Dordogne

Théorie, terrain et pratique de la gemmothérapie (branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et jeunes pousses)

Théorie, terrain et pratique de la gemmothérapie (branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et jeunes pousses) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laure.genet24@gmail.com

L’événement Journée Gemmothérapie et reconnaissance des bourgeons Saint-Pierre-de-Côle a été mis à jour le 2024-02-29 par Isle-Auvézère