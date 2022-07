Journée Gastronomique Audignon, 15 août 2022, Audignon.

Journée Gastronomique

20 EUR A 12h30 : repas gastronomique landais sous la paillotte : Assiette landaise ( jambon melon foie gras rillettes tomates gésiers confit ), brochette de poulet mariné et gratin dauphinois et tomates provençales, Crème anglaise pastis, Café, vin, pain compris

A 17h : course landaise, avec la cuadrilla Olivier Barrère et la ganaderia Maynus.

+33 5 58 76 29 40

dernière mise à jour : 2022-07-11 par OT Chalosse Tursan